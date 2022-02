Lausanne : Nouvelle bataille dans la guerre pour la mobilité urbaine

Alors que le PLR lance une initiative «Pour un centre-ville apaisé et accessible à tous», la Ville propose des abonnements avantageux pour les parkings-relais.

C’est fou comme le hasard fait parfois très bien les choses. Le même mercredi où le PLR lausannois annonce officiellement le lancement de son initiative «Pour un centre-ville apaisé et accessible à tous», la Ville annonce de son côté la mise en place d’une «offre de stationnement attrayante» pour les Lausannois. En bref, le texte du PLR propose la création d’un hypercentre piéton, autour de la rue Centrale, avec aménagements pour cyclistes. Entourant celui-ci, une «petite ceinture» ouverte à la circulation permettrait d’accéder à différents axes conçus pour entrer et sortir de la ville rapidement.

Vennes à 990 francs par an

La Ville a quant à elle revu à la baisse les tarifs des parkings-relais (P+R) le samedi pour «faciliter l’accessibilité au centre-ville et soutenir le commerce local». Le nouveau prix, en vigueur dès le 5 mars, sera de 9,90 francs la journée, avec titre de transport journalier inclus, contre 16 francs le reste de la semaine. De plus, afin de répondre à la demande de stationnement des Lausannois, la Municipalité propose désormais un nouvel abonnement au tarif préférentiel de 990 francs par an dans le parking de Vennes.