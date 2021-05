Session de juin - Nouvelle bataille de cornes au Parlement

En novembre 2018, le peuple suisse soutenait à hauteur de 45,3% l’initiative pour la dignité des animaux de rente, dite «Pour les vaches à cornes». Malgré la défaite, la proposition du paysan grison Armin Capaul obtenait un résultat plus qu’honorable et avait suscité un intérêt international. Il proposait de donner 190 francs par vache ou 38 francs par chèvre aux paysans qui renonçaient à écorner leurs bêtes. Cela aurait coûté environ 30 millions de francs et le Conseil fédéral était contre.