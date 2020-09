Suisse : Nouvelle bière créée grâce à l’intelligence artificielle

Une microbrasserie lucernoise a créé la première bière dont la recette a été élaborée grâce à l’intelligence artificielle.

«Très exaltant et très fruité», c’est ainsi qu’Adrian Minnig, de la microbrasserie MN Brew à Emmen (LU), a décrit la bière mercredi dans un communiqué. Produite par MN Brew, cette bière a été élaborée en collaboration avec des chercheurs de la Haute Ecole de Lucerne (HSLU) et une entreprise de logiciels lucernoise.

L’IA recherche des modèles dans ces recettes et, en fonction du style choisi, il en déduit une liste de malts et leur proportion dans le brassin. Enfin, il suggère des variétés de houblon appropriées et leur temps de cuisson.