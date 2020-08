Suisse Nouvelle campagne pour le don d’organes

L’OFSP et Swisstransplant ont lancé une campagne en plein Covid-19 pour inciter les gens à prendre une décision et alléger ainsi la charge qui pèse sur la famille.

Plus de 1400 personnes attendent encore un nouvel organe. L'Office fédéral de la santé publique (OFSP) et Swisstransplant ont lancé une nouvelle campagne en cette période de Covid-19.

Il est crucial de prendre une décision et de la communiquer à ses proches, rappelle mardi l’OFSP. En effet, les familles refusent souvent le don d’organes parce qu’elles ne connaissent pas la volonté de la personne.

Avec la campagne «Dites-le à votre façon, mais dites-le», l’OFSP et Swisstransplant rappellent qu’il existe des manières simples et originales d’informer ses proches de ses volontés. Et cela allège la charge qui pèse sur la famille.