Actualisé 07.05.2020 à 11:15

Confédération

Nouvelle CCT pour le personnel de la Poste

La nouvelle CCT faîtière et la CCT d'entreprise de la Poste entreront en vigueur le 1er janvier prochain. Elle remplacera celle de 2016 et sera valable trois ans.

La nouvelle convention «CCT faîtière» s'appliquera à environ 70% de l'effectif. Keystone

Le personnel de la Poste bénéficiera d'une nouvelle convention collective de travail (CCT) faîtière et d'une nouvelle convention d'entreprise. L'accord, doté de «conditions d?engagement modernes et favorables à la famille», entrera en vigueur le 1er janvier prochain.

Les négociations entre la Poste et les syndicats syndicom et transfair ont révélé des intérêts différents, mais se sont déroulées dans un esprit de collaboration constructif, écrivent jeudi les partenaires sociaux dans un communiqué commun.

Les partenaires ont négocié la nouvelle convention «CCT faîtière», qui définit la collaboration entre les partenaires sociaux. Elle s'appliquera à environ 70% de l'effectif, soit quelque 32'000 collaborateurs de la Poste, CarPostal et PostFinance.

La nouvelle CCT d'entreprise pour la Poste, qui définit les conditions d'engagement du personnel, a également été négociée. CarPostal et PostFinance se verront dotés de conventions d'entreprise séparées - élaborées sur la base de la nouvelle CCT faîtière - qui prendront en compte les spécificités et les conditions cadres de leurs secteurs.

Congé paternité doublé

Pour les employés de la Poste, la nouvelle CCT d'entreprise comporte des améliorations «importantes», en particulier dans le domaine de la famille et de la conciliation entre vie professionnelle et privée. En plus des 18 semaines existantes, le congé maternité pourra être étendu de six semaines de congés non payés supplémentaires.

Le congé paternité, qui s'applique désormais aussi à la compagne d'une mère vivant en couple avec une personne du même sexe, passe de deux à quatre semaines. Si les deux parents travaillent au sein du groupe Poste, ils peuvent cumuler l'intégralité des semaines payées et non payées et se les répartir entre eux, dans le cadre d'un congé commun de prise en charge des proches.

Les employés ont par ailleurs désormais le droit de ne pas être joignables. Les collaborateurs à temps partiel peuvent également fixer des jours bloqués où ils ne peuvent être amenés à travailler que s'ils le souhaitent.

Concernant l'égalité salariale, les différences entre hommes et femmes sont «vouées à disparaître», relèvent les partenaires sociaux. Enfin, une attention particulière sera apportée à la protection contre les discriminations, que ce soit l'origine, l'âge, l'état de santé, l'orientation sexuelle ou le mode de vie.

Des négociations encore en cours

Le Conseil d'administration de la Poste et les organes compétents de transfair et syndicom ont approuvé le résultat des négociations. La nouvelle CCT faîtière et la CCT d'entreprise de la Poste entreront en vigueur le 1er janvier prochain. La nouvelle convention remplacera celle de 2016 et sera valable trois ans.

La CCT d'entreprise de PostFinance, dont les négociations se sont terminées fin mars, doit encore être approuvée par son conseil d'administration et les partenaires sociaux. Les négociations concernant CarPostal sont encore en cours.

Les collaborateurs de PostLogistics, SecurePost, Swiss Post Solutions, IMS et de la distribution matinale Presto possèdent leur convention de travail et ne sont pas concernés par la CCT 2021. Le personnel de Direct Mail Company (DMC) est lui aussi soumis à une CCT distincte, qui fait actuellement l'objet de négociations. (nxp/ats)