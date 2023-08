Streaming: Nouvelle chute du nombre d’abonnés de Disney+

Chute de 24%

Disney a aussi vu ses recettes pour les films et programmes vendus aux cinémas et chaînes de télévision diminuer, à 6,7 milliards de dollars. Seuls les revenus des parcs d’attractions, croisières et produits dérivés ont progressé substantiellement, de 13%, à 8,3 milliards de dollars. L’activité en a dégagé un bénéfice opérationnel de 2,4 milliards de dollars (+11%).

«Irréalistes»

Des exigences «irréalistes», selon Bob Iger, conspué dans des manifestations de Los Angeles à New York. «Rien n’est plus important pour cette entreprise que sa relation avec la communauté des créateurs, les acteurs, auteurs, réalisateurs et producteurs», a-t-il déclaré mercredi lors d’une conférence téléphonique. «J’ai un profond respect pour tous ceux qui sont vitaux à l’extraordinaire moteur de la création qui alimente ce groupe et notre industrie».