Suisse: Nouvelle cible des voleurs: les panneaux solaires

Les Suisses se mettent toujours plus à l’énergie solaire. Au point que 43’000 panneaux photovoltaïques ont été installés l’année dernière dans notre pays, en hausse de 61% par rapport à 2021. Et ce n’est pas fini. Face à la demande, ils commencent à se faire rares, et deviennent donc la cible des voleurs.

Du personnel qui veille jour et nuit

Du coup, les entreprises d’électricité commencent à s’équiper et à protéger de mieux en mieux leurs panneaux solaires, qui valent souvent plusieurs centaines de francs la pièce. Stratégie adoptée par l’une d’elles: se faire livrer le matériel le plus tard possible et l’installer immédiatement ou presque. Et si ce n’est pas possible, du personnel veille nuit et jour sur les panneaux livrés et stockés. D’autres ont placé des caméras de surveillance dans les entrepôts de stockage.