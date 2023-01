Antarctique : Nouvelle colonie de manchots révélée grâce à des images satellite

Cette nouvelle colonie porte à 66 le nombre de groupes de manchots empereurs identifiés le long du littoral de l’Antarctique, dont la moitié ont désormais été repérés grâce aux images satellites. «C’est une découverte excitante mais, si elle représente une bonne nouvelle, cette colonie est petite et dans une région très affectée par la fonte de la banquise», a indiqué le professeur Peter Fretwell, ayant mené ces recherches pour le British Antarctic Survey.

Le manchot empereur, plus grande espèce de manchots, qui ne vit et ne se reproduit qu’en Antarctique, a récemment été classé comme espèce menacée par l’autorité américaine en charge de la protection de la faune. Le réchauffement climatique et la fonte de la banquise mettent en péril les lieux de reproduction du manchot, tandis que l’acidification des océans menace certaines variétés de crustacés dont il se nourrit.