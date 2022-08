Meurtre d’Ahmaud Arbery : Nouvelle condamnation à vie pour les meurtriers du joggeur noir

La justice fédérale américaine a condamné lundi à la prison à vie deux hommes blancs, un père et son fils, coupables d’avoir pourchassé et tué en 2020 le jeune joggeur noir Ahmaud Arbery. Travis McMichael, 36 ans, et son père Gregory McMichael, 66 ans, avaient déjà été condamnés à la perpétuité sans possibilité de libération anticipée par la justice de l’État de Géorgie, où le crime a été commis. La juge fédérale officiant lors de ce second procès a condamné les deux hommes à la perpétuité pour «crime raciste» et a refusé leur requête de transfert dans une prison fédérale pour le reste de leur sentence.