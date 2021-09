Lausanne - Nouvelle condamnation après le match de foot illégal en mai 2020

La vidéo de la fin du match et de la foule.

Âgé de 21 ans, un jeune d’Yverdon-les-Bains vient d’être condamné par un procureur à 30 jours-amende, à 30 fr. le jour, avec un sursis de deux ans. Il devra aussi payer une contravention de 500 fr. et 200 fr. de frais de procédure. Son tort? Avoir participé le 21 mai 2020 à un match de foot non autorisé, au quartier lausannois des Boveresses, entre une équipe locale et une équipe du Nord vaudois.