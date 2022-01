Attentats du 13 novembre : Nouvelle expertise médicale pour Salah Abdeslam, atteint par le Covid

Le procès des attentats du 13 novembre 2015, à Paris, a connu un contretemps jeudi. Il reprendra mardi, le temps qu’un nouvel expert dise si Salah Abdeslam, atteint par le Covid, peut comparaître.

La C our d’assises spéciale de Paris a décidé , jeudi , de faire droit à une demande de contre-expertise médicale réclamée par les avocats de Salah Abdeslam, qui avait été déclaré «apte» à comparaître par un premier médecin, une demande à laquelle se sont associés des avocats de la défense et des parties civiles.