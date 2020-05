Nouvelle découverte de restes de fongicide dans l’eau

Rédiger un nouveau commentaire

Et c'est ni les vignerons, ni les agriculteurs, ni les particuliers, ni les entreprises... C'est personne donc. Pas de responsable. On cache la M.... Sous le tapis, un peu comme d'habitude quoi.

dodo 02.05.2020 à 07:17

Quand on voit les traitements sur les vignes, on s’imagine les pesticides dans le vin! Jamais on a fait des analyse et des tests rendus publiques! Alors santé !