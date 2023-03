Tribunal fédéral: Nouvelle défaite de l’Interprofession du vin valaisan contre Dominique Giroud

Griefs classés

«Une véritable croisade»

«Depuis de nombreuses années, l’Interprofession de la vigne et du vin n’a eu de cesse de mener une véritable croisade contre Dominique Giroud. Cet acharnement n’a plus grand-chose à voir avec la défense du vin et des vignerons valaisans. Lors de ses multiples recours, l’IVV a systématiquement perdu devant toutes les instances judiciaires», a poursuivi l’avocate de Dominique Giroud.



Défenseur de l’IVV, Me Aba Neeman n’était pas joignable vendredi matin. Président de l’IVV, Yvan Aymon estime qu’en marge du recours rejeté, trois autres sont pendants au TF. «Le dossier Giroud n’avance pas. On se focalise sur la procédure mais pour tout ce qui touche au fond de l’affaire, le Ministère public n’a toujours pas fait son travail», a-t-il déclaré.