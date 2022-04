Hockey sur glace - Nouvelle défaite des Devils mais 50e point pour Hischier

Après avoir vécu une soirée cauchemardesque samedi soir (défaite 6-7 alors qu’ils menaient 6-2), les New Jersey Devils de Nico Hischier et Jonas Siegenthaler (18’46/ +1) ont perdu 4-3 face aux New York Islanders, dimanche. Le centre valaisan se consolera en ayant atteint pour la deuxième fois la barre des 50 points sur une saison en NHL, grâce à son 19e but de la saison inscrit à 1’06’’ de la fin.