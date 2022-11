Niger : Nouvelle délocalisation de girafes menacées d’extinction

Quatre girafes peralta, une espèce rare, ont été déplacées au Niger, de la région de Kouré, où elles sont menacées, vers la réserve de Gadabedji, quatre ans après une première délocalisation de dix animaux. «Quatre femelles ont été capturées le 11 novembre, à Kouré, et ont déjà été acheminées dans la réserve de Gadabedji», 600 km plus à l’est, a affirmé le commandant Lamine Saïdou, un responsable des services nigériens des Eaux et forêts dans la zone de Kouré.