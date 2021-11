France : Nouvelle demande de révision dans la célèbre affaire «Omar m’a tuer»

Gracié par Chirac en 1996, Omar Raddad réclame d’être innocenté du meurtre de son ancienne patronne Ghislaine Marchal, une riche veuve poignardée à mort en 1991 sur la Côte d’Azur.

Cette affaire, l’une des plus retentissantes affaires criminelles françaises à l’origine de nombreux livres et d’un film, est une éternelle énigme. Le 24 juin 1991, le corps d’une riche veuve de 65 ans, Ghislaine Marchal, avait été retrouvé dans la cave de son domicile de Mougins (sud-est de la France). Sur deux portes il était écrit: «Omar m’a tuer» (sic) et «Omar m’a t», en lettres de sang.

Nouvelles traces ADN découvertes en 2015

La demande de révision s’appuie sur le rapport en 2019 d’un expert ayant fait de nouvelles analyses de traces ADN découvertes en 2015 sur des scellés et qui n’appartiennent pas à Omar Raddad. Ces nouvelles empreintes génétiques correspondent à quatre hommes – deux sont parfaitement exploitables, deux autres partiellement – et ont été retrouvées sur deux portes et un chevron de la cave dans laquelle le corps de Ghislaine Marchal, 65 ans, avait été découvert le 24 juin 1991. Sur ces deux portes, il avait été écrit avec du sang «Omar m’a tuer» (sic) et «Omar m’a t».