Suisse : Nouvelle demande pour l’interdiction des symboles nazis

La Fédération suisse des communautés israélites a déclaré publiquement mercredi son soutien à différentes initiatives parlementaires visant à interdire l’usage des symboles nazis.

La Fédération suisse des communautés israélites (FSCI) s’est positionnée mercredi en faveur de l’interdiction des symboles nazis. Selon son président, Jonathan Kreutner, l’utilisation de ce type de symboles a considérablement augmenté en Suisse ces dernières années et ils ont fait de plus en plus surface pendant la pandémie – des saluts hitlériens ou des étoiles juives avec l’inscription «non vacciné» ont été vus lors de manifestations anti-mesures. Cela se constate aussi dans l’Union européenne . L’Agence européenne des droits fondamentaux a en effet dénoté une augmentation des discours antisémites liés à la pandémie.

En Suisse, trois initiatives ont été lancées au Conseil national pour l’interdiction des symboles nazis. C’est à ces projets que la FSCI a apporté son soutien. La première est une motion de Marianne Binder-Keller , conseillère nationale du Centre, qui demande de «créer une base légale distincte interdisant et pénalisant l’utilisation dans l’espace public, réel comme virtuel, de symboles nazis connus de tous (gestes, symboles, saluts et objets)».

Les conseillers nationaux socialistes Angelo Barrile et Gabriela Suter ont également lancé des initiatives parlementaires. Marianne Binder-Keller se montre positive quant à la décision du Parlement, car un soutien interpartis se dessine avec les interventions du PS et du Centre. Rappelant qu’après la Seconde Guerre mondiale, les symboles nazis étaient totalement tabous dans la société, elle constate toutefois qu’«une nonchalance et un manque de conscience historique se sont de plus en plus glissés dans la société, et cela s’exprime désormais aussi au travers de la pandémie».