Portugal : Nouvelle démission au gouvernement à la suite d’une polémique

Polémique du «TAPgate»

«Recruter à la NAV la gestionnaire qui a reçu un demi-million de TAP, sans prendre le soin de vérifier les conditions de son départ, c’est plus que de la négligence», souligne jeudi l’éditorial du quotidien «Publico». Les partis de l’opposition ont déjà demandé l’audition au Parlement des responsables de TAP et du gouvernement afin de clarifier les conditions du départ de Mme Reis, alors que la compagnie aérienne fait l’objet d’une restructuration ayant entraîné des réductions d’effectifs et des baisses de salaires pour de nombreux employés. «À l’avenir, il faudra en tirer des leçons. Toute personne qui accède à une fonction publique est soumise à un examen minutieux de son passé» qui est devenu plus exigeant, a souligné le chef de l’État Marcelo Rebelo de Sousa.