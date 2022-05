Hockey: Nouvelle désillusion contre la Suède

Décidément, les Suisses et les déceptions face aux Suédois, c'est une habitude qui dure... Les joueurs à la croix blanche ont longtemps cru tenir enfin un premier succès face aux Scandinaves depuis près de six ans, eux qui menaient de deux longueurs à l'appel de l'ultime période. Mais les Suédois ont fini par revenir dans la rencontre et s'imposer dans la prolongation à 3 contre 3, sur un but d'un certain Tömmernes, la star de Genève-Servette, à l'affût au 2e poteau d'un pourtant excellent Berra.