Les Suissesses en Europe: Nouvelle désillusion pour Lia Wälti, un but pour Ramona Bachmann

Dans une rencontre où Noelle Maritz n’a pas quitté le banc des remplaçants, Arsenal a dominé la première période, sans parvenir à trouver la faille. Et Chelsea en a profité pour ouvrir le score par Guro Reiten, d’une superbe frappe dans la lucarne (50e). Une réussite qui a paralysé les Gunners. «C’est vraiment décevant de voir comment ce but nous a fait perdre notre patience, notre concentration et notre discipline, a commenté l’entraîneur. Nous n’avons pas été bons après.» Ji So-yun en a profité pour assurer la qualification des Blues, qui devront battre Manchester City pour conserver leur trophée.