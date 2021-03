L a Revue genevoise a changé de main . Après l a gestion « problématique » de l’ancienne équipe , une mise au concours a permis de sélectionner le projet de la société Nepsa pour les éditions 2021 et 2022. Porté par Frédéric Hohl, il réunit un collectif d’artistes et d’humoristes romands comme Laurent Deshusses, Claude Inga-Barbey ou Thierry Meury, notamment, indique mardi un communiqué du Département de la culture de la Ville de Genève. Frédéric Hohl avait déjà produit la Revue de 2003 à 2008.

La commission d’évaluation, composée de trois experts externes, a retenu trois candidatures p our un deuxième tour p armi les sept déposé e s au Service culturel. Elle s’est basée sur cinq critères: la vision portée par le projet en termes de qualité innovation, la valorisation de la scène locale et régionale et de ses artistes, les compétences en matière de direction de projets culturels, la faisabilité budgétaire, les critères sociaux, ainsi que les recherches de fond. Le dossier de Nepsa a été jugé comme « le plus solide, bénéficiant d’un savoir-faire éprouvé, nécessaire dans un contexte très compliqué. » La commission a souligné l a volonté d e la part des futurs producteurs d ’inclure de jeunes artistes, leur capacité à s’adresser à un large public et leur objectif de tendre vers une parité femme-homme.