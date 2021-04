France : Nouvelle enquête après deux messes sans gestes barrières

Après une messe sans masques à Paris samedi, la justice a dénoncé mercredi deux services religieux qui ont eu lieu à Reims sans restrictions sanitaires.

Une enquête a été ouverte mercredi après que deux messes traditionalistes se sont tenues les 3 et 4 avril à Reims (est de la France) sans respect des gestes barrières.

Maire en colère

L’élu avait découvert sur Facebook les images de deux messes célébrées en latin les samedi 3 et dimanche 4 avril, sans masques, sans gestes barrières ni distanciation sociale.

«Ce n’est pas vrai», a contesté le chanoine rémois de l’Institut du Christ Roi Souverain Prêtre (ICRSP). Si Jean Maïdanatz admet «enlever son masque lorsqu’il parle», il affirme cependant que «la majorité des fidèles, 90 le samedi et une centaine le dimanche, ont respecté les gestes barrières et les distances».

«Des masques et du gel hydroalcoolique sont diffusés. Mais je n’ai pas les moyens d’astreindre les fidèles aux masques», a-t-il souligné.

Masque obligatoire dès 11 ans

Début décembre, les lieux de culte ont été autorisés à rassembler plus de 30 personnes, à condition de laisser deux sièges libres entre chaque fidèle et de n’occuper qu’une seule rangée sur deux. Cette décision a provoqué la colère du monde de la culture qui dénonce deux poids deux mesures alors que les théâtres et les cinémas sont fermés depuis de longs mois.