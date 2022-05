Genève : Nouvelle enveloppe de 34 millions pour la rénovation des bâtiments

Pour favoriser les économies d'énergie et les énergies renouvelables au sein du parc bâti, le canton bénéficiera du même montant qu’en 2021. L’objectif: rénover 4% de bâtiments par an d’ici à 2050.

En 2022, 34 millions de francs seront débloqués pour favoriser les rénovations et optimisations énergétiques des bâtiments genevois, ce malgré le refus du budget par le Grand Conseil. Ce montant provient majoritairement des recettes de la taxe fédérale sur le CO2 (19 millions de francs), mais le canton et les services industriels de Genève (SIG) participent également à l’effort, à hauteur de 8 et 7 millions de francs respectivement.