Télé-crochet : Nouvelle épreuve dans «The Voice»

En 2021, pour la 10e saison du télé-crochet, la production a choisi de «pimenter les choses».

Histoire de ne pas trop lasser les téléspectateurs, «The Voice» se renouvelle… un peu. Outre l’arrivée de Vianney en tant que coach pour la saison 10, l’émission diffusée sur TF1 comportera une épreuve de plus en 2021, a expliqué la production au cours d’une conférence de presse virtuelle le 22 décembre 2020. «Chaque année, on souhaite mettre en avant nos talents, mais on veut aussi pimenter les choses», a dit Matthieu Grelier, directeur des programmes d’ITV Studios France avant de parler plus en détail des «cross-battles».