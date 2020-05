Vaud

Nouvelle étape-clé pour le projet de parc naturel du Jorat

Le classement de la zone centrale du parc est désormais mis à l’enquête publique en vue de sa labellisation de «Parc d’importance nationale».

Ouverte par le Département de l’environnement et de la sécurité (DES), elle court jusqu’au 29 juin. Elle porte sur le classement en secteur de protection de la nature et du paysage de 444 hectares de forêts, propriété de la Ville de Lausanne et entièrement situés sur son territoire, a indiqué vendredi la Ville.