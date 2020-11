Un nouveau pas formel est franchi dans la procédure judiciaire qui vise Pierre Maudet. Le Ministère public a indiqué ce mardi qu’il avait transmis au Tribunal de police l’acte d'accusation dirigé contre le conseiller d’Etat. Son ancien chef de cabinet, deux entrepreneurs et un fonctionnaire sont également concernés. Le Ministère public a également notifié aux parties une ordonnance de classement partiel portant sur les faits non retenus dans l'acte d'accusation. Cela concerne notamment des dons octroyées par le groupe Manotel au magistrat et l’organisation de l’anniversaire de ce dernier dans l’établissement L’Escobar. Suite à son voyage contesté à Abu Dhabi en 2015 et le paiement par un tiers d’un sondage, Pierre Maudet est prévenu d’acceptation d’un avantage. Le procès public du magistrat pourrait avoir lieu le printemps prochain.