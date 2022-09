Genève : Nouvelle étape pour la patinoire du Trèfle-Blanc

Alors que le crédit d’étude de près de 12 millions de francs pour la réalisation de la future patinoire du Trèfle-Blanc, à Lancy (GE), a été voté en début d’année par le Grand Conseil genevois, le projet arrive dans la phase du concours d’architecture. Celui-ci sera ouvert la semaine prochaine, et les candidats auront presque un an pour remettre leur dossier. Le lauréat, choisi par un jury de 19 membres, sera quant à lui connu en automne 2023.

Le cahier des charges a été établi après six mois d’études techniques menées en collaboration avec les autorités de Lancy et le club de hockey de Genève-Servette, futur locataire des lieux. Les questions de mobilité douce et de développement durable font partie des points centraux de ce cahier des charges. Et il se veut «exemplaire sur les éléments écologiques», précise le communiqué publié lundi par le Canton. Il faut dire que ce projet avait suscité des inquiétudes dans le camp écologiste. Les bureaux d’architectes qui se porteront candidats sont donc invités à miser sur des matériaux respectueux de l’environnement, des aménagements paysagers et la biodiversité.