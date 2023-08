Nouvelle étude: Plus de la moitié des Suisses insatisfaits de leur vie sexuelle

De nouvelles études le montrent: la santé mentale des Suisses est fragile, le stress psychique est important. Et il semblerait que cette situation se répercute également sur leur vie sexuelle. C’est du moins ce que laisse entendre la dernière étude sexuelle de la boutique en ligne suisse Amorana. 55% des 800 personnes interrogées déclarent être insatisfaits dans leur vie sexuelle, soit 4% de plus qu’en 2022.

Une libido en berne

Je ne peux pas me plaindre et suis globalement satisfait(e).

Je ne pourrais pas être plus épanoui(e). Je ne peux pas me plaindre et suis globalement satisfait(e). Parfois, ça manque un peu de passion à mon goût. À quelques exceptions près, je suis insatisfait(e). Je n’ai pas de vie sexuelle.

Une plus grande ouverture d’esprit

Alors que la libido laisse à désirer, il y a aussi de bonnes nouvelles. En effet, certains tabous reculent et une plus grande ouverture d’esprit s’installe. Plusieurs indices le prouvent. Ainsi, environ 89% de la population n’est pas sans ignorer que la prostate est une zone érogène et 40% l’ont déjà intégrée dans leurs jeux amoureux. En matière de sexe anal, non seulement 60% des Suisses en ont déjà fait l’expérience, mais 10% se montrent curieux et 20% aimeraient s’y essayer avec un sex-toy.