Payer après 30 jours avec Twint: deux organisations s’inquiètent

L’option «payer plus tard» de Twint inquiète des organisations en Suisse.

Twint a fait savoir en fin de semaine qu’une fonction de paiement retardé était disponible sur son application pour certains achats en ligne. Le consommateur, si l’option est disponible chez le vendeur, peut décider d’effectuer le versement tout de suite ou après 30 jours. Une manière de rendre un peu plus flexibles les achats et aussi de permettre un paiement après réception de la marchandise, explique Twint.

Deux organisations s’inquiètent de cette évolution. «Cette fonction, comme toutes les offres «Buy now, pay later» (achète maintenant, paie plus tard), peut inciter à acquérir des choses et à oublier ensuite qu’il faut les payer», met en garde Andreas Reinhart de Caritas Zurich, organisation qui propose également un service de conseil en matière d’endettement.