ONU : Nouvelle fracture entre les États-Unis et le reste du monde

Washington a imposé son veto à une résolution onusienne ne demandant pas le rapatriement des combattants djihadistes étrangers.

Rédigé par l’Indonésie, membre non permanent du Conseil de sécurité, le texte a recueilli 14 voix en sa faveur, seuls les États-Unis ont voté contre.

Sur ce sujet de la lutte contre le terrorisme, qui était jusqu’à présent consensuel entre Occidentaux et au-delà dans les instances internationales, la décision des États-Unis d’utiliser leur veto est spectaculaire et semble traduire une irritation croissante de Washington à l’égard des Européens.

Camouflet

Sans référence au «premier pas crucial» qui est le «rapatriement dans leur pays d’origine ou de nationalité» des combattants étrangers, cette résolution «échoue» à renforcer la lutte contre le terrorisme, a-t-elle insisté, et les États-Unis se refusent en conséquence à participer «à une farce aussi cynique et volontairement inconsciente».

Lors d’une conférence de presse, l’ambassadeur indonésien à l’ONU, Dian Triansyah Djani, a regretté la non-adoption de cette «résolution importante» qui aurait fait de la planète «un monde plus sûr pour nous tous» et qui a reçu un «soutien majoritaire des membres» du Conseil.

«Cas par cas»

Le projet de résolution indonésien encourageait les membres de l’ONU à réinsérer dans leur société les ex-combattants étrangers dont plusieurs milliers sont détenus en Syrie et Irak, une fois leur éventuelle peine de prison accomplie, et à apporter une aide particulière à leurs femmes et enfants. Le texte explique que l’encouragement à réinsérer les prisonniers dans les sociétés vise à limiter la récidive.