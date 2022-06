Explosions à Kiev : Une fillette de 7 ans extirpée des décombres d’un immeuble

Dimanche matin, un bâtiment résidentiel de Kiev a été la cible de missiles russes. Le bilan – au moins deux blessés –, pourrait s’alourdir. La capitale de l’Ukraine avait été épargnée depuis le début du mois de juin.

Une fillette de 7 ans a pu être sauvée et sortie des décombres. Les secouristes tentent de «sauver sa maman».

Une nouvelle frappe russe, tôt dimanche matin, a touché un complexe résidentiel proche du centre de Kiev, alors que la capitale ukrainienne avait été épargnée par des bombardements russes depuis début juin. Au moins deux blessés ont été hospitalisés, a indiqué, sur la messagerie Telegram, le maire de Kiev, Vitaly Klitschko, précisant que des gens restaient «sous les décombres» et que le bilan pouvait s’alourdir.

Une fillette de 7 ans a pu être sauvée sous les décombres, a ajouté l’ancien boxeur. «Elle est vivante» et les secouristes tentent de «sauver sa maman». Il s’agit «d’intimider les Ukrainiens à l’approche du sommet de l’OTAN», organisation honnie par la Russie, a poursuivi Vitaly Klitschko, qui s’est rendu sur le site touché quelques jours avant le sommet de l’Alliance atlantique, du 28 au 30 juin à Madrid.

Trois étages en feu

Arrivée sur place, une équipe de l’AFP a vu les trois derniers étages de l’immeuble en feu et sa cage d’escalier complètement détruite, alors que la police a bouclé le quartier. Les déflagrations se sont produites vers 6h30 (5h30 en Suisse), une demi-heure après le déclenchement de sirènes antiaériennes dans la capitale.

Un missile abattu

«Plusieurs explosions dans le quartier de Chevchenkivsky», allant du centre vers le nord-ouest de la capitale, a indiqué sur Telegram le maire de Kiev, Vitaly Klitschko. «Des ambulances et secouristes sont sur place. Dans deux immeubles, le sauvetage et l’évacuation des résidants est en cours.» Vitaly Klitschko s’est rendu sur place. Un député ukrainien, Oleksiï Gontcharenko, a affirmé que les Russes avaient tiré 14 missiles sur Kiev et sa région dans la matinée.