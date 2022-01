Pérou : Nouvelle fuite de pétrole depuis la raffinerie de Repsol

Après la marée noire issue du site de l’oléoduc de la compagnie pétrolière espagnole le 15 janvier, du brut s’est à nouveau déversé en mer lors de travaux mardi.

L’Agence d’évaluation et de surveillance de l’environnement n’a pas précisé la quantité de brut déversée en mer.

Une nouvelle fuite de pétrole au large des côtes péruviennes s’est produite mardi alors que des travaux étaient effectués sur un oléoduc sous-marin de la raffinerie de la compagnie pétrolière espagnole Repsol afin d’enquêter sur les causes de la marée noire survenue le 15 janvier, ont annoncé les autorités mercredi.

«La (nouvelle) fuite se serait produite le 25 janvier lors de travaux préalables au retrait des PLEM (Pipeline End Manifolds), qui sont des équipements sous-marins de collecte et de distribution» de pétrole, a indiqué dans un communiqué l’Agence d’évaluation et de surveillance de l’environnement (OEFA), qui dépend du ministère de l’Environnement.

«Nappe huileuse»

Consultés par la marine, les responsables de la raffinerie ont indiqué qu’avant «l’inspection et réparation» de l’oléoduc, du pétrole «s’était infiltré» en mer.

Catastrophe écologique

La marée noire survenue le 15 janvier a souillé les côtes du centre du Pérou, à plus de 40 kilomètres de la raffinerie. Elle a entraîné la mort de milliers de poissons et d’oiseaux marins et mis des centaines de pêcheurs artisanaux au chômage. En plein milieu de l’été austral, le secteur touristique de la zone est également touché de plein fouet.