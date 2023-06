Amérique du Sud: Nouvelle fusillade meurtrière entre gangs rivaux en Equateur

Une attaque dans le port équatorien de Guayaquil avait déjà fait au moins six morts et huit blessés la semaine dernière.

«Groupes criminels»

Le même jour, d’autres incidents violents ont fait quatre morts à Quito selon la police, qui précise que trois des victimes «seraient liées à des groupes criminels». Une attaque dans le port équatorien de Guayaquil avait déjà fait au moins six morts et huit blessés la semaine dernière selon les autorités de la ville, une des plus touchées par la criminalité et le narcotrafic.