Inflation : Nouvelle hausse des prix prévue notamment chez Migros et Coop

Les prix affichés pour des bonbons, chewing-gums et de diverses boissons dans environ 850 kiosques de la chaîne K, détenue par Valora, sont revus à la hausse depuis le début de l’année. L’entreprise a confirmé au «Tages-Anzeiger» qu’elle avait procédé à une augmentation de certains prix depuis le 1er janvier. Le paquet de Ricola coûte par exemple 5 centimes de plus et d’autres produits disponibles dans ses filiales Press&Books connaîtront le même sort. La raison? Des coûts d’électricité et de logistique plus élevés qui sont finalement répercutés sur les clients, explique Valora.