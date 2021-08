France : Nouvelle journée de protestation contre le pass sanitaire

Pour la septième semaine consécutive, les manifestants se sont à nouveau rassemblés à travers tout le territoire français.

«Scandale»

Outre Paris, des manifestations ont eu lieu dans plus de 200 villes du pays, de Rennes à Toulouse, en passant par Lyon, Lille, Valence ou encore Perpignan. «Ce pass est un scandale», a lancé à Rennes Virginie, une maraîchère de 46 ans qui n’a pas souhaité révéler son patronyme. «Ce vaccin est encore expérimental, je pense qu’il n’est pas fiable du tout, voire plus dangereux que le Covid, qui n’est pas pire qu’une grosse grippe».

Selon les autorités sanitaires, l’épidémie de Covid-19 a déjà causé plus de 114’000 décès en France. Depuis le 16 août, le pass sanitaire s’applique aussi dans de nombreux centres commerciaux. À partir de lundi, il s’imposera aux salariés des lieux où il est demandé aux clients. Les employés refusant de le présenter pourront voir leurs contrats de travail suspendus. «J’ai déjà été convoquée par la direction, je ne sais pas ce que je vais faire, car d’un côté je suis radicalement opposée à me faire vacciner, et d’un autre côté je risque de perdre mon boulot, j’ai une petite fille à nourrir», a confié à Toulouse Nancy Peschtel, éducatrice spécialisée dans un hôpital de jour et soumise à la vaccination obligatoire. «Pour moi, nous mettre dans cette situation est un piège insupportable», a-t-elle regretté.