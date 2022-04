Proche-Orient : Nouvelle journée de violences en Israël et en Cisjordanie occupée

De nouveaux incidents violents ont éclaté mardi en Cisjordanie occupée, où des heurts opposent les forces israéliennes à des Palestiniens, et en Israël, où un Palestinien ayant poignardé un policier a été abattu.

Pour la quatrième journée consécutive, l’armée israélienne est mobilisée dans le secteur de la ville palestinienne de Jénine d’où étaient originaires deux Palestiniens ayant récemment mené des attaques en Israël. Des affrontements entre des habitants palestiniens et les forces israéliennes y ont de nouveau eu lieu tôt mardi, ont rapporté des résidents à l’AFP. D’après l’agence officielle palestinienne Wafa, les soldats israéliens ont tiré à balles réelles et fait usage de grenades assourdissantes et de gaz lacrymogène.