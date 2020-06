Série TV

Nouvelle justicière dans Gotham City

Gros changement pour la saison 2 de la série «Batwoman» après le départ de Ruby Rose qui campait Kate Kane.

Decider.com a révélé que la production cherchait une actrice dans la vingtaine, capable d’incarner «Ryan Wilder, femme désordonnée, un peu maladroite et indisciplinée qui n’a rien à voir avec l’héroïne qui portait le costume avant elle». Selon la description de l’annonce pour le casting, on apprend plus précisément que Ryan est une lesbienne hypersportive, ex-trafiquante de drogue, et qu’elle est une guerrière redoutable.