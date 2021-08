Genève : Nouvelle liaison en bus pour mieux se connecter au rail

La ligne 86 relie Presinge et Puplinge à la France voisine, pour permettre aux habitants de ces deux communes genevoises de rejoindre directement le réseau Léman Express.

De Presinge en passant par Pulpinge, la ligne 86 permet depuis lundi aux habitants de ces deux communes de la rive gauche de se rendre directement à la gare d’Annemasse (Haute-Savoie/F) et ainsi se connecter au Léman Express. Auparavant, ils devaient passer un temps bien plus long dans les transports publics pour rejoindre sur territoire genevois le réseau ferroviaire transfrontalier. Les deux municipalités avaient demandé il y a plusieurs mois la mise en service de cette liaison. Assurée par des minibus, elle est opérationnelle aux heures de pointe le matin et le soir, du lundi au vendredi.