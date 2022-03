Suisse – Nouvelle loi CO2: un cadeau empoisonné pour les transports publics

Prenez ça, on vous reprend ça

Les transports publics routiers toucheront des aides pour passer à des modes de propulsion plus écolos, à hauteur de 15 millions par an au maximum. Mais le Conseil fédéral prévoit dans le même temps de ne plus rembourser aux sociétés concernées ce qu’elles paient en taxe sur les carburants dès 2024. Rien que pour CarPostal, par exemple, ça représente environ 30 millions par an (86 millions pour la branche au total).