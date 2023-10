Nouvelle loi sur les tombolas: moins de bons, plus de jambon

Mais pourquoi devoir s’intéresser à ça? Les autorités fédérales sont intervenues car la loi distingue les lotos avec ou sans gains en espèces. Sauf que, de plus en plus, les bons cadeaux ont supplanté les cadeaux sous forme de marchandises et que ça ne correspondait plus à l’esprit de la loi pour les jeux sans gains en espèce. Les Cantons ont été chargés de préciser des règles. «Il s’agissait en particulier de restreindre l’usage sans limites de bons d’achat en lieu et place des lots traditionnels tels que jambons et autres paniers garnis», explique le Canton de Fribourg.