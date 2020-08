Khabarovsk

Nouvelle manif aux confins de la Russie contre le Kremlin

Pour le cinquième week-end consécutif, les manifestants ont parcouru les rues de cette ville proche de la Chine, scandant des slogans anti-Kremlin et en soutien au populaire ex-gouverneur de la région, transféré et emprisonné à Moscou.

Les habitants de Khabarovsk manifestent en masse tous les samedis, en plus de plus petits rassemblements quotidiens. Ce mouvement de protestation contre le gouvernement est le plus important depuis plusieurs années en Russie hors de Moscou.