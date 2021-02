Birmanie : Nouvelle manifestation à Rangoun contre le coup d’État

Plus d’un millier de manifestants se sont encore regroupés dans la capitale birmane pour protester contre le coup d’État militaire, dimanche matin.

Plus d’un millier de Birmans manifestaient dimanche à Rangoun contre le coup d’État du 1er février qui a renversé le gouvernement civil d’Aung San Suu Kyi, ont constaté des journalistes de l’AFP. Des policiers anti-émeutes ont été déployés en nombre près de l’université de Rangoun, où avait lieu la manifestation.

Samedi, plusieurs milliers de personnes s’étaient déjà réunies dans la capitale économique birmane, premier grand rassemblement depuis le putsch des militaires qui ont instauré l’état d’urgence pour un an, arrêté Aung San Suu Kyi ainsi que des dizaines de responsables politiques et des activistes. Des contestataires criaient: «libérez Mother Suu», en référence à Aung San Suu Kyi. D’autres agitaient des drapeaux, aux couleurs de son parti, la Ligue nationale pour la démocratie (LND) et faisaient le salut à trois doigts, un geste de résistance.