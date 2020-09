Île Maurice : Nouvelle manifestation contre la gestion de la marée noire

Quelque 20’000 personnes se sont réunies pour dénoncer l’inaction gouvernementale face à la pire catastrophe environnementale de l’histoire de ce pays d’1,3 million d’habitants.

Plus de 20’000 personnes ont manifesté samedi à Mahébourg (sud-est) pour dénoncer la gestion par le gouvernement mauricien de la marée noire qui a souillé en août les côtes de l’île très dépendante du tourisme.

Une foule colorée, brandissant des drapeaux et entonnant des slogans, a défilé dans la ville de Mahébourg. C’est sur cette côte que le vraquier japonais Wakashio s’est échoué le 25 juillet, laissant échapper au moins 1000 tonnes de fioul qui ont défiguré la côte – notamment des espaces protégés abritant des forêts de mangrove et des espèces menacées – et pollué les eaux cristallines prisées des touristes.