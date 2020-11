Bélarus : L’opposition manifeste, des arrestations

Les opposants au président en place continuaient leur mouvement de protestation, dimanche. Des manifestants ont été interpellés.

Les partisans de l’opposition bélarusse ont de nouveau manifesté dimanche contre le président Alexandre Loukachenko, confronté à une contestation inédite depuis sa réélection controversée début août. Plusieurs colonnes de manifestants, soit quelques dizaines de milliers de personnes selon une journaliste de l’AFP, ont défilé dans différents quartiers de Minsk, la capitale bélarusse, en scandant «Vive le Bélarus!» et brandissant des drapeaux rouges et blancs, les couleurs de l’opposition.

«Pas peur des geôliers»

Mobilisation en baisse

Depuis le début de la contestation, des milliers de personnes ont été arrêtées, au moins quatre sont mortes et dizaines d’autres ont dénoncé des tortures et violences durant leur détention. Soutenu par Moscou, Alexandre Loukachenko, 66 ans et au pouvoir depuis 1994, refuse de quitter son poste et n’a évoqué que de vagues réformes constitutionnelles pour tenter de calmer la protestation.