Bélarus : Marche d’opposition après l’investiture de Loukachenko

Dimanche, l’opposition au président en place manifestait une nouvelle fois dans la rue, au Bélarus.

Alexandre Loukachenko est confronté depuis la présidentielle du 9 août à une contestation inédite, des dizaines de milliers de personnes sortant dans la rue chaque dimanche à Minsk pour dénoncer sa réélection jugée frauduleuse, et cela malgré la répression du mouvement.

Le début des rassemblements de dimanche était prévu à 14 heures (13 heures heure suisse) et les autorités ont indiqué avoir procédé à des arrestations avant cela.

Blindés déployés

Dans le centre de Minsk, plusieurs stations de métro ont été fermées en prévision de la marche, ont indiqué des journalistes de l’AFP, et le Palais de l’Indépendance, où siège Alexandre Loukachenko et où des rassemblements massifs ont convergé dernièrement, était hérissé de barrières et lourdement gardé par la police anti-émeutes.