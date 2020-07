Actualisé il y a 58min

Ponctualité aux CFF

Nouvelle méthode de calcul, mais les trains n'auront pas moins de retard

Face aux critiques, l’ex-régie fédérale a décidé de mesurer l'arrivée à l'heure des trains et non la «ponctualité des voyageurs».

La ponctualité qui faisait le succès des CFF a quelque peu souffert ces dernières années (archives). KEYSTONE/URS FLUEELER

Les CFF changent de système pour mesurer la ponctualité. Désormais, ce sera l'arrivée à l'heure des trains qui sera prise en compte et non la «ponctualité des voyageurs». Les trains n'auront cependant pas moins de retard.

Raffael Hirt, porte-parole des CFF, a confirmé mercredi la nouveauté rapportée par les titres de Tamedia. Il y a plusieurs raisons à ce changement. Il en résulte entre autres de meilleures données. Il n'y a aucune tromperie pour le client, a-t-il précisé à Keystone-ATS.

Jusqu'à présent, les CFF avaient pour objectif d'amener à l'heure le plus grand nombre possible de clients. Ce système a été introduit en 2009 par l'ancien directeur général, Andreas Meyer. Il indique le nombre de voyageurs arrivés à destination avec moins de trois minutes de retard.

Mais les résultats ces dernières années sont devenus de moins en moins bons, l'indice passant même sous la barre des 90% pour 2019. En revanche, la ponctualité des trains pour cette même année atteignait 93%. Or ce qui importe pour les passagers, c'est l'arrivée à l'heure du train et non le nombre de clients à l'heure, souligne M. Hirt.

Plus transparent et plus simple

Le nouveau système présente aussi d'autres avantages. Il est plus compréhensible, plus transparent et plus pertinent pour le client. Il est aussi plus précis, car il permettra de mieux analyser les ratages de correspondance et d'examiner quels tronçons, lignes ou gares sont problématiques.

Enfin, les résultats seront davantage comparables avec ceux des autres compagnies de chemins de fer et avec les données du site www.puenktlichkeit.ch.

Un problème à résoudre

Les problèmes de ponctualité sont devenus si aigus que les CFF ont présenté un paquet de mesures à la fin de l'année dernière, admettant des erreurs. Andreas Meyer avait toutefois exclu une amélioration rapide. Son successeur Vincent Ducrot a déclaré récemment qu'il faudrait jusqu'à deux ans pour résoudre le problème.

La crise du Covid a cependant mis entre parenthèses les travaux. Les CFF reprendront le dossier dès que l'exploitation ferroviaire et le nombre de passagers seront revenus à la normale. La compagnie a mis en place un groupe d'experts pour «examiner de manière critique» les horaires de 2022 et 2025.

Les mesures immédiates annoncées par les CFF l'automne dernier pour améliorer la ponctualité ont été d'ajuster les correspondances, de prévoir plus de temps de réserve et, au besoin, de supprimer des arrêts de train. La ponctualité a en effet souffert d'une planification trop optimiste, de trop de chantiers ouverts aux heures de passage et d'un manque de conducteurs de locomotive.