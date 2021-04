Fribourg : Nouvelle méthode pour gérer les écrans au sein de la famille

Une association fribourgeoise a développé un test, accompagné de conseils, pour soutenir les parents face l’utilisation des médias numériques par leurs enfants.

Enfant, environnement et écran. Face à une gestion de plus en plus complexe des médias numériques au sein de la famille, la méthode des 3 «e» a pour but de soutenir les parents, en première ligne dans le travail de sensibilisation des enfants. Leur cerveau étant encore en pleine maturation, ce public est particulièrement sensible aux techniques de manipulation et d’économie de l’attention. De plus, le monde numérique donne un accès facilité à tous types de contenus, dont un nombre important est inadapté aux jeunes. Pour cette raison, il est très important d’accompagner les enfants et les adolescents dans leur apprentissage de l’utilisation des écrans.