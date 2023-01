Enquête «French Bukkake» : Nouvelle mise en examen dans le milieu du porno français

Au générique d’au moins 600 productions

Il s’agit de Tony Caliano, ont indiqué plusieurs sources proches du dossier. Sur le site de référence IAFD, il apparaît comme acteur au générique d’au moins 600 productions pornographiques entre 2011 et 2021, dont beaucoup de productions de «Jacquie et Michel» et un certain nombre de Marc Dorcel. Après le premier coup de filet dans cette enquête, en octobre 2020, il avait déclaré à l’hebdomadaire Marianne que les acteurs étaient «tout aussi responsables des dérives des producteurs». «En ne disant rien, en ne parlant pas avec l’actrice de la scène, ils cautionnent ce qui se passe», avait-il ajouté.