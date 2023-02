Réforme des retraites : Nouvelle mobilisation en France, avec le 7 mars en ligne de mire

Le mécontentement, la détermination et la combativité des opposants à la réforme des retraites semblent «intacts», comme ici, à Albi.

Grèves et défilés ont marqué jeudi en France la cinquième journée contre une réforme des retraites décriée, mais le mouvement a été moins suivi et les rangs des manifestations plus clairsemés, les syndicats mettant l’accent sur la prochaine mobilisation du 7 mars, où ils menacent de mettre le pays «à l’arrêt».