retour de l’hiver : Nouvelle nuée de poussières du Sahara et coulée d’air polaire

La sécheresse qui frappe la Suisse touche à sa fin. Des conditions dépressionnaires vont se mettre en place ces prochains jours, avec l’arrivée d’air de plus en plus froid. De la neige est même attendue à basse altitude.

Soleil et douceur étaient à nouveau de mise ce lundi en Suisse. Pour la première fois de l’année, le thermomètre a dépassé le seuil des 20 degrés à Genève et Delémont, indique MétéoSuisse sur Twitter. Mais le pays va faire face à un changement de temps radical ces prochains jours. Il faudra en effet ressortir gants et doudoune à l’approche du week-end.